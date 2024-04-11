Чайка Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Оксана Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайка Светлана Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнашов Игорь Борисович

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно

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