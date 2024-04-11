Чайка Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайка Светлана Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурнашов Игорь Борисович
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно