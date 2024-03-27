Нургалиев Разых (Нурислам)
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нургалиева Хасимя
Россия
Рождение ребёнка
22.03.1958
Сын: Нургалиев Ильяз Разыхович
Мать ребёнка: Нургалиева Хасимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нургалиева Хасимя
Смерть
1989