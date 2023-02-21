Прилепский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Прилепский Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Среднее, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно