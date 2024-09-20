Молоствова Ирина Ипполитова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1770 ст.
поручители Дий Михайлов, Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Молоствова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Молоствов Иван Афиногенович
Смерть
Неизвестно