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Молоствова Ирина Ипполитова

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
20.05.1770 ст.

Муж: Молоствов Иван Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
поручители Дий Михайлов, Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Молоствова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Молоствов Иван Афиногенович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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