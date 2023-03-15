Чигарева (Михайловская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигарева (Михайловская) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1969

Дочь: Иванникова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1982

Дочь: Михайловская Олеся

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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