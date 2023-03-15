Чигарева (Михайловская) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1969
Дочь: Иванникова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1982
Дочь: Михайловская Олеся
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край