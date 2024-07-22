Зеленцов Поликарп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцов Поликарп Михайлович

Место рождения

Воткинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Михайло Васильевич

Мать: Зеленцова Анна Андреевна

Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Иван Поликарпович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Николай Поликарпович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелюбова Ольга Поликарповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Антонида Поликарповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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