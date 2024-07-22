Зеленцов Поликарп Михайлович
Место рожденияВоткинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Николай Поликарпович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелюбова Ольга Поликарповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Антонида Поликарповна
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Смерть
Неизвестно