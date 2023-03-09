Тихонова Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Тихонов Петр Петрович

Отец ребёнка: Тихонов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Тихонов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тихонов Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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