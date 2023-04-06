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Покрышкин Григорий Анисифоров

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.
Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Покрышкин Никифор (Анисифор) Никифоров

Мать: Покрышкина Анна Антонова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Покрышкин Иван Григорьев

Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Февронья Григорьева

Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Покрышкин Липат Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Афимья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Феодора Иоакинфова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1855
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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