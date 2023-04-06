Покрышкин Григорий Анисифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Февронья Григорьева
Мать ребёнка: Покрышкина Феодора Иоакинфова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Покрышкин Липат Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855