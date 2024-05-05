Соколова Жена Парфёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Григорий Парфенович
Отец ребёнка: Соколов Парфён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Парфён
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Соколов Парфён
Рождение ребёнка
1746 ст.
Отец ребёнка: Соколов Парфён
Смерть
Неизвестно