Соколова Жена Парфёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Жена Парфёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Григорий Парфенович

Отец ребёнка: Соколов Парфён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Парфён

Рождение ребёнка
1740

Сын: Соколов Федор Парфенович

Отец ребёнка: Соколов Парфён

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Соколов Иван Парфенович

Отец ребёнка: Соколов Парфён

Смерть
Неизвестно

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