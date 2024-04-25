(Маркова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Марков Федор Иванович
Мать: Маркова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно