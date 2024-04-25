(Маркова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Марков Федор Иванович

Мать: Маркова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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