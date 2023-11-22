(Киселева) Агафья Ивлиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Мать: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
02.06.1890
Сын: Рагозин Митрофан Федорович
Отец ребёнка: Рагозин Федор Иванов
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891
Отец ребёнка: Рагозин Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно