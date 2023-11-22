(Киселева) Агафья Ивлиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Агафья Ивлиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Мать: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
02.06.1890

Сын: Рагозин Митрофан Федорович

Отец ребёнка: Рагозин Федор Иванов

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Рагозин Антон Федорович

Отец ребёнка: Рагозин Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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