Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra

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Место рождения

Pampāļu pag., «Pussaros», Latvija

Дата рождения

07.10.1894

Дата смерти

20.04.1937

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1894

Отец: Brūveris Dāvids

Мать: Brūveris (Vedika) Madlena

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Farenhorst Jānis

Рождение ребёнка
05.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Farenhorst Jānis

Смерть
20.04.1937

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