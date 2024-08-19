Fārenhorsts (Brūvere) Berta Aleksandra
Место рожденияPampāļu pag., «Pussaros», Latvija
Дата рождения07.10.1894
Дата смерти20.04.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1894
Отец: Brūveris Dāvids
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Farenhorst Jānis
Рождение ребёнка
05.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Farenhorst Jānis
Смерть
20.04.1937