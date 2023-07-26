Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна

Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

22.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964

Отец: Михайлов Николай Александрович

Мать: Михайлова (Ровжа) Пирошка Элимировна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христовой Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Христовой Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христовой Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.