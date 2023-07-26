Красильникова (Михайлова) Антонина Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Петр Николаевич
Отец ребёнка: Красильников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красильников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христовой Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Христовой Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христовой Сергей