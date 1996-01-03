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Носов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

03.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
06.12.1964

Сын: Носов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Носова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Торопова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Носова Анна Митрофановна

Смерть
03.01.1996

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