Носов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смерти03.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
06.12.1964
Мать ребёнка: Носова Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Торопова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Носова Анна Митрофановна
Смерть
03.01.1996