Ярцев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1879 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярцев Семен Семенович
Мать: Ярцева Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова (Ярцева) Василиса Васса
Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна
Новоникитино
Смерть
19.03.1879 ст.
от водянки