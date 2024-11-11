Ярцев Иван Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярцев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярцев Семен Семенович

Мать: Ярцева Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова (Ярцева) Василиса Васса

Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна

Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Анисим Иванович

Мать ребёнка: Ярцева Прасковья Павловна

Новоникитино
Смерть
19.03.1879 ст.
Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
от водянки

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