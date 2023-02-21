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Князев Ульян Севастьянович

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Место рождения

Россия Чкаловская обл Шарлыкский район с.Саратовка

Дата рождения

02.02.1898

Дата смерти

28.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898

Отец: Князев Севастьян

Мать: не указана

Россия Чкаловская обл Шарлыкский район с.Саратовка
Рождение ребёнка
03.11.1919

Сын: Князев Николай Ульянович

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
15.04.1920

Дочь: Семенова Антонина Ульяновна

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Князев Петр Ульянович

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

РСФСР Чкаловская обл. Шарлыкский район с.Прохоровка
Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Шумакова Нина Ульяновна

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
07.04.1928

Сын: Князев Алексей Ульянович

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1936

Сын: Князев Федор Ульянович

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спицына Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна

Смерть
28.05.1983
Киргизская ССр Чуйская обл. пгт Кемин (Быстровка)
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