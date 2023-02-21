Князев Ульян Севастьянович
Место рожденияРоссия Чкаловская обл Шарлыкский район с.Саратовка
Дата рождения02.02.1898
Дата смерти28.05.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898
Отец: Князев Севастьян
Мать: не указана
Россия Чкаловская обл Шарлыкский район с.Саратовка
Рождение ребёнка
03.11.1919
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.1920
Дочь: Семенова Антонина Ульяновна
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1921
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
РСФСР Чкаловская обл. Шарлыкский район с.Прохоровка
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Шумакова Нина Ульяновна
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
07.04.1928
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1936
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
РСФСР Чкаловская обл. Павловский район с. Красная Житница
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спицына Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Князева Пелагея Федоровна
Смерть
28.05.1983
Киргизская ССр Чуйская обл. пгт Кемин (Быстровка)