Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бунтин Захар

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бунтин Григорий

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бунтин Дмитрий

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунтин Василий

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Иван

Смерть
Неизвестно
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