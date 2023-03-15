Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бунтин Захар
Отец ребёнка: Бунтин Иван
Ф. 182 оп. 2 д. 92, 95, 95 (1856-1858)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бунтин Григорий
Отец ребёнка: Бунтин Иван
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бунтин Дмитрий
Отец ребёнка: Бунтин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунтин Василий
Отец ребёнка: Бунтин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Иван
Смерть
Неизвестно