Алексеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.2003
Дочь: Алексеева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна
Рождение ребёнка
07.05.2006
Сын: Алексеев Артем Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна
Рождение ребёнка
24.10.2012
Дочь: Алексеева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна