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Алексеев Николай Иванович

Место рождения

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елена Аврамовна

Рождение ребёнка
07.08.2003

Дочь: Алексеева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.05.2006

Сын: Алексеев Артем Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.10.2012

Дочь: Алексеева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Елена Аврамовна

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

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