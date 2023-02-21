Коновалова Мария Онисифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Мария Онисифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Коновалов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Коновалов Григорий Климентьевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Григорий Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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