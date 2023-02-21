Коновалова Мария Онисифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Коновалов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Коновалов Григорий Климентьевич
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно