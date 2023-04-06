Анисья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пимен Иванович
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оглоблина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Карпович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Карпович
Смерть
Неизвестно