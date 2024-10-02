Серебреник (Кислюк) Берта Григорьевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серебреник (Кислюк) Берта Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1892, Мирополь, Житомирська область

умерла 1962

Отец
Кислюк ГершНеизвестно г.р.
Мать
Кислюк ПерлНеизвестно г.р.
Супруги
Серебреник Борис Климентьевич1888 г.р.
Дети
Серебреник Казимир Борисович17.07.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кислюк Герш

Мать: Кислюк Перл

Мирополь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебреник Борис Климентьевич

Рождение ребёнка
17.07.1927

Сын: Серебреник Казимир Борисович

Отец ребёнка: Серебреник Борис Климентьевич

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
1962

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