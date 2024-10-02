Серебреник (Кислюк) Берта Григорьевна
женский, родилась 1892, Мирополь, Житомирська область
умерла 1962
ОтецКислюк ГершНеизвестно г.р.
МатьКислюк ПерлНеизвестно г.р.
Супруги
Серебреник Борис Климентьевич1888 г.р.
Дети
Серебреник Казимир Борисович17.07.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Кислюк Герш
Мать: Кислюк Перл
Мирополь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1927
Сын: Серебреник Казимир Борисович
Отец ребёнка: Серебреник Борис Климентьевич
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
1962