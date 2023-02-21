Подвойский Николай Ильич
Место рожденияс. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии
Дата рождения16.02.1880
Дата смерти28.07.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1880
с. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1894
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1901 по 1905
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1907
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1921 по 1948
Смерть
28.07.1948