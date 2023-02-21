Подвойский Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подвойский Николай Ильич

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Место рождения

с. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии

Дата рождения

16.02.1880

Дата смерти

28.07.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1880
с. Кунашевка, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1894
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1901 по 1905
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.07.1948
Москва, город федерального значения Москва
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