Инзаркина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инзаркина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1995

Муж: Инзаркин Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инзаркин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Инзаркин Александр Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инзаркина Елена Александровна

Отец ребёнка: Инзаркин Александр Геннадьевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
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