Инзаркина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1995
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инзаркин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Инзаркин Александр Геннадьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инзаркина Елена Александровна
Отец ребёнка: Инзаркин Александр Геннадьевич
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно