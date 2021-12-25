Карапетян Рубен Македонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1950
Дата смерти25.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1986
Сын: Карапетян Арсен Рубенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1991
Дочь: Волкова Ани Рубеновна
Мать ребёнка: Мартиросян Гаяне Геворковна
Смерть
25.12.2021