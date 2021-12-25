Карапетян Рубен Македонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарапетян Рубен Македонович

Карапетян Рубен Македонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1950

Дата смерти

25.12.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1986

Сын: Карапетян Арсен Рубенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1991

Дочь: Волкова Ани Рубеновна

Мать ребёнка: Мартиросян Гаяне Геворковна

Смерть
25.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close