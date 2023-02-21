Писецкая (Гаманович) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писецкий Виктор Феликсович
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russian Federation