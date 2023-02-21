Писецкая (Гаманович) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисецкая (Гаманович) Нина Григорьевна

Писецкая (Гаманович) Нина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писецкий Виктор Феликсович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
1986
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russian Federation
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close