Нилов Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Тимофей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1913

Дата смерти

25.09.1995

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913

Отец: Нилов Семен Федорович

Мать: Нилова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
08.02.1936

Сын: Нилов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна

Смерть
25.09.1995
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