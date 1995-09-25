Нилов Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1913
Дата смерти25.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913
Рождение ребёнка
08.02.1936
Мать ребёнка: Нилова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.09.1995