Шихова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шихов Елистей Петрович

Отец ребёнка: Шихов Пётр Фёдорович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шихов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шихов Пётр Фёдорович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Прохор Петрович

Отец ребёнка: Шихов Пётр Фёдорович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Пётр Фёдорович

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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