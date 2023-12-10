Карев Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Карев Семён

Мать: Екатерина

Смерть
2001
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