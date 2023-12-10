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Карев Михаил Семёнович
Карев Михаил Семёнович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1926
Дата смерти
2001
Пол
Мужской
Отец
Карев Семён
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец:
Карев Семён
Мать:
Екатерина
Смерть
2001
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