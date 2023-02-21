Вацетис Иоаким Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вацетис Иоаким Иоакимович

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Место рождения

м. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии

Дата рождения

23.11.1873

Дата смерти

28.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1873
м. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910
г. Витебск, Витебский уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1919 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.07.1938
Москва, город федерального значения Москва
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