Вацетис Иоаким Иоакимович
Место рождениям. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Дата рождения23.11.1873
Дата смерти28.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
м. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1873
м. Нейгоф, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910
г. Витебск, Витебский уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1919 по 1938
Смерть
28.07.1938