Шатунова Парасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Шатунов Иван Никитин
Отец ребёнка: Шатунов Никита Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750