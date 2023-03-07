Шатунова Парасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Парасковья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Шатунов Иван Никитин

Отец ребёнка: Шатунов Никита Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Никита Парфенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1750
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