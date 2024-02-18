Щедров Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедров Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911

Отец: Щедров Григорий

Мать: Щедрова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедров Юрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щедрова Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедров Владимир Федорович

Мать ребёнка: Щедрова Александра Кириловна

Смерть
Неизвестно

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