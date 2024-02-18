Щедров Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1911
Отец: Щедров Григорий
Мать: Щедрова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щедрова Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щедров Владимир Федорович
Мать ребёнка: Щедрова Александра Кириловна
Смерть
Неизвестно