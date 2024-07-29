Ильичева (Бивол) Людмила Владимировна
Место рожденияКореновск
Дата рождения16.01.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Владимир
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1976
Дочь: Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Никифоров Владимир
Рождение ребёнка
29.01.1978
Дочь: Дронова (Дударева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Дударев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.1984
Дочь: Чумакова (Ильичева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1988
Дочь: Радченко (Ильичева) Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1995
Сын: Ильичев Степан Владимирович
Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич