Ильичева (Бивол) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева (Бивол) Людмила Владимировна

Место рождения

Кореновск

Дата рождения

16.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1958

Отец: Казакуца Владимир Федорович

Мать: Казакуца (Бивол) Любовь Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильичев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Дударев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
06.07.1976

Дочь: Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Никифоров Владимир

Рождение ребёнка
29.01.1978

Дочь: Дронова (Дударева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Дударев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.05.1984

Дочь: Чумакова (Ильичева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1988

Дочь: Радченко (Ильичева) Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1995

Сын: Ильичев Степан Владимирович

Отец ребёнка: Ильичев Владимир Николаевич

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