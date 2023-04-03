Малиновский (Голубева) Апролинария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский (Голубева) Апролинария Иванова

Малиновский (Голубева) Апролинария Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Малиновский Платон Иванов

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Малиновский Алфей Иванов

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
С 1846 по 1848

Сын: Малиновский Филофей Иванов

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Иванова

Отец ребёнка: Малиновский Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Иван Осипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close