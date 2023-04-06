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Абдулнасыр Муртазин

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Муртаза Арсланбеков

Мать: Малика Азналиева

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Жизсултана Абдулнасырова

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Абдулсалим Абдулнасыров

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Хуснигулсалтана Абдулнасырова

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдулгалим Абдулнасыров

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хабаниджамал Абдулнасырова

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мухамметсафа Абдулнасыров

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулхасан Абдулнасыров

Мать ребёнка: Гульбустана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбустана

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1834
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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