Абдулнасыр Муртазин
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Муртаза Арсланбеков
Мать: Малика Азналиева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Жизсултана Абдулнасырова
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Хуснигулсалтана Абдулнасырова
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хабаниджамал Абдулнасырова
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мухамметсафа Абдулнасыров
Мать ребёнка: Гульбустана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гульбустана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбустана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834