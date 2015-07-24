Горпиненко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горпиненко Иван Сергеевич

Место рождения

д. Фёдоровка Кустанайской обл.

Дата рождения

10.12.1933

Дата смерти

24.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пахарева) Инесса Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.07.2015

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