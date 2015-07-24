Горпиненко Иван Сергеевич
Место рожденияд. Фёдоровка Кустанайской обл.
Дата рождения10.12.1933
Дата смерти24.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пахарева) Инесса Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.07.2015