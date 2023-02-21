Денисов Иоанн Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1895
Дочь: Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Анастасия Иоанновна
Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна
Рождение ребёнка
05.05.1902
Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Домна Матфеевна