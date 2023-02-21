Денисов Иоанн Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иоанн Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Федор Вуколович

Мать: Денисова Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
?.04.1895

Дочь: Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Анастасия Иоанновна

Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Денисов Петр Иоаннович

Мать ребёнка: Денисова Домна Матфеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Домна Матфеевна

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