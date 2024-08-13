Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Букреева) Анна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: (Милованова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Милованов Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Милованов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Милованов Филипп Емельянович

Рождение ребёнка
03.02.1882

Сын: Милованов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Милованов Филипп Емельянович

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