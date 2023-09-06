Полякова Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Наталья Геннадьевна

Полякова Наталья Геннадьевна

Место рождения

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Поляков Геннадий Александрович

Мать: Мурзакова Галина Васильевна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает к городе Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.