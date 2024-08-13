Власова (Власова) Феодосия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Власова (Власова) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Власова (Власова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власова (Власова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич