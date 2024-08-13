Власова (Власова) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Феодосия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1885

Муж: Власов Федор Дмитриевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Власова (Власова) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Власова (Власова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власова (Власова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Дмитриевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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