Журавлев Ксенофонт Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно