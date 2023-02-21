Журавлев Ксенофонт Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Ксенофонт Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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