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Нестеренко Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

29.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Нестеренко Михаил Петрович

Мать: Нестеренко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1950

Дочь: Юнгер Галина Александровна

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна

Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Шабанова Анна Александровна

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна

Рождение ребёнка
02.03.1960

Сын: Нестеренко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Мария Нефедовна

Смерть
29.07.1993
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