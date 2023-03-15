Нестеренко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти29.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
12.10.1950
Дочь: Юнгер Галина Александровна
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна
Рождение ребёнка
20.06.1955
Дочь: Шабанова Анна Александровна
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна
Рождение ребёнка
02.03.1960
Сын: Нестеренко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Нестеренко Мария Нефедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1993