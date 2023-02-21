Аппельганц Appelhans (Гуефф Gueff) Анна Катарина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аппельганц Appelhans (Гуефф Gueff) Анна Катарина Георгиевна

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Место рождения

Вальденбах

Дата рождения

1720

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Гуефф Gueff Иоганн Георг

Мать: Гуефф Gueff Анна Барбара

Вальденбах
Рождение ребёнка
14.06.1754

Дочь: Шехтель Schechtel Мария Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович

Бехтхейм
Смерть
1767
Ротгаммель Камышинский уезд Саратовская губ.
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