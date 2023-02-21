Аппельганц Appelhans (Гуефф Gueff) Анна Катарина Георгиевна
Место рожденияВальденбах
Дата рождения1720
Дата смерти1767
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Гуефф Gueff Иоганн Георг
Мать: Гуефф Gueff Анна Барбара
Вальденбах
Рождение ребёнка
14.06.1754
Дочь: Шехтель Schechtel Мария Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович
Бехтхейм
Смерть
1767
Ротгаммель Камышинский уезд Саратовская губ.