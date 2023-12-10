Кудрявцев Семен Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1885
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Упоминание
1909
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
1909г. Д-156, о.1, д.2724 МК Новониколаевск Александро-Невская (Православная) Николай 27 ноября/5 декабря 1909г. восприемники: Оренбургской губернии, Челябинского уезда, Маслейской волости и села кр.... Показать все
Место жительства
Около 1909
Масли, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Упоминание
Неизвестно
Смерть
После 1909