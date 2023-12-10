Кудрявцев Семен Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Семен Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1885

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1909
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
1909г. Д-156, о.1, д.2724 МК Новониколаевск Александро-Невская (Православная) Николай 27 ноября/5 декабря 1909г. восприемники: Оренбургской губернии, Челябинского уезда, Маслейской волости и села кр.... Показать все
Место жительства
Около 1909
Масли, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Упоминание
Неизвестно
Смерть
После 1909
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