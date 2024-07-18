Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елена Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Смерть
После 1816