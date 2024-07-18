Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Моисей Мосей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елена Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Смерть
После 1816

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