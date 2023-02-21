Шевченко Никифор Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Шевченко Феодосий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Феодосия Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
14.05.1891
Сын: Шевченко Филипп Феодосиевич
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
06.06.1892
Сын: Шевченко Онуфрий Никифорович
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Шевченко Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
24.08.1903
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Феодоровна
Смерть
Неизвестно