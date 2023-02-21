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Шевченко Никифор Феодосиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Шевченко Феодосий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Феодосия Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Шевченко Филипп Феодосиевич

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Шевченко Онуфрий Никифорович

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Шевченко Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.08.1903

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Феодоровна

Романова Балка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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