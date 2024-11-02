Соколов Илия Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Соколов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Соколова) Анна Ильина
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.03.1901
Сын: Соколов Макар Ильич
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Соколова) Елена Ильина
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Соколов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Смерть
Неизвестно