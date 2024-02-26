Максим Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Крестина
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Крестина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крестина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крестина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1748