Максим Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

До 1647 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Василий Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Крестина

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Дмитрий Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Крестина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Крестина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1748
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