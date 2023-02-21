Будников Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будников Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1962

Сын: Будников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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