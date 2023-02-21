Будников Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1962
Сын: Будников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно