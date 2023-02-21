Шипицына ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шипицын Алексей Долматович

Отец ребёнка: Шипицын Долмат Ларионович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Степан Долматович

Отец ребёнка: Шипицын Долмат Ларионович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Долмат Ларионович

Смерть
Неизвестно
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