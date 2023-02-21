Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шипицын Алексей Долматович
Отец ребёнка: Шипицын Долмат Ларионович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шипицын Степан Долматович
Отец ребёнка: Шипицын Долмат Ларионович
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно