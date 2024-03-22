Флейшман (Баева) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1898
Дата смерти08.08.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1898
Отец: Баев Василий Степанович
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
25.10.1921
Сын: Флейшман Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Флейшман Василий Леонидович
Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1930
Сын: Флейшман Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович
Смерть
08.08.1962