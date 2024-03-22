Флейшман (Баева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флейшман (Баева) Раиса Васильевна

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Место рождения

Парфеново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.08.1898

Дата смерти

08.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1898

Отец: Баев Василий Степанович

Мать: Баева Устинья Емельяновна

Парфеново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1920

Муж: Флейшман Леонид Павлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.10.1921

Сын: Флейшман Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Флейшман Василий Леонидович

Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1930

Сын: Флейшман Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Флейшман Леонид Павлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
08.08.1962
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